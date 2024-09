Quarterback-Legende Favre verrät schlimme Diagnose

Untersuchung wegen zweckentfremdeter Gelder

„Leider habe ich auch in ein Unternehmen investiert, von dem ich glaubte, dass es ein bahnbrechendes Medikament gegen Gehirnerschütterungen entwickelt, das anderen helfen könnte“, sagte Favre in seinen einleitenden Bemerkungen, in Zusammenhang mit der Untersuchung rund um die in der Firma angeblich zweckentfremdeten Gelder. „Und ich bin sicher, Sie werden verstehen, warum es für mich zu spät ist, denn bei mir wurde kürzlich Parkinson diagnostiziert. Dies ist auch eine Herzensangelegenheit für mich.“