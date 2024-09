Todesfall in der Familie: Sinner in großer Trauer

Tante hinterlässt Mann und Sohn

Nun ist die 56-Jährige tot, sie starb am Samstag in ihrem Heimatort Niederdorf in Südtirol und hinterlässt ihren Ehemann und einen Sohn. Einem Bericht von Sportnews.bz zufolge reiste Sinner nach dem US-Open-Sieg in die Heimat und besuchte dabei auch seine Tante. Der Weltranglisten-Erste erfuhr in Peking, wo er in dieser Woche das ATP-500-Turnier bestreitet, vom Tod seiner geliebten Bezugsperson.