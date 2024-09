Barcelona gegen Getafe – ab 21 Uhr LIVE

Mit dem 5:1 gegen den zuvor noch ungeschlagenen FC Villarreal hat Barcelona hat am Sonntag den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. Robert Lewandowski (20., 35.) und Raphina (75., 83.) trafen jeweils doppelt, zudem steuerte Pablo Torre (58.) ein Tor bei. In der Tabelle liegt Barca vier Punkte vor Rivale Real Madrid an der Spitze.