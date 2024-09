Intel hofft auf wichtige Milliarden-Finanzspritze

Rivale Qualcomm unterbreitete Übernahmeangebot

Anfang dieses Jahres kündigte Apollo an, sich für elf Milliarden Dollar mit 49 Prozent an einem Joint Venture für Intels neue Produktionsstätte in Irland zu beteiligen. Am Freitag war zudem bekannt geworden, dass der Konkurrent Qualcomm Interesse an einer Übernahme von Intel bekundet hat.