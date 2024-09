Windtürme im Meer bringen Miba 50 Millionen Euro

Miba Automation Systems, der firmeneigene Maschinenbauspezialist mit Sitz in Aurachkirchen, wird diese Fräsanlagen bis Ende 2026 an die holländische Sif-Group und an GS Entec aus Korea liefern. Die beiden Firmen gehören zu den Weltmarktführern für bis zu 120 Meter hohe Fundamentrohre, mit denen die Windtürme im Meeresgrund verankert sind.