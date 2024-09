Arnie: „Nur meine Oma in Steyr glaubte an mich“

Auf der Bühne verriet Schwarzenegger, dass er eine emotionale Beziehung zu der Stadt in Oberösterreich hat: „Ich war hier öfters als Kind, hab‘ eine Oma hier gehabt. Sie hat Steyr Oma geheißen.“ Und sie war es auch, die wie keine an ihn geglaubt hat, erzählte er. Schwarzenegger dachte an seinen letzten Steyr-Besuch vor 60 Jahren zurück: „Ich hab‘ gerade zwei Jahre trainiert, fünf Stunden am Tag. Meiner Oma hab‘ ich gesagt, dass es mein Traum ist, dass ich einmal Mister Universum und Mister Olympia werden will. Dann hab‘ ich ihr gesagt, dass ich ins Filmgeschäft einsteigen und Herkules-Filme machen will, dass ich nach Amerika gehen und Millionär werden will.“