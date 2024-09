Zwei Drittel der Zugpendler sind „Voyeure“

Über 400 Geheimnisse aufgeschnappt

Dass das nicht nur eine theoretische Gefahr für Geschäftsinterna ist, zeigt ein begleitendes Kaspersky-Experiment zur Studie: Ein unabhängiger Tester fuhr drei Tage durch Österreich und notierte per Strichliste alle Geschäftsgeheimnisse, die ihm im Zug oder in den Lounges an den Bahnhöfen begegneten. Die potenzielle Ausbeute: 465 einsehbare und mitzuhörende Informationen wie Name und Unternehmen von Geschäftsleuten beziehungsweise von Kollegen, Kunden und Partnern.