Der stille Charme des Ostens

Die Römer sind im Weinhof

Und an Spezialitäten gibt es viele: diese ganz speziellen Kräuter aus dem Wechselland, die berühmte Erotik-Perle vom Römer-Weinhof Pöltl in Löffelbach bei Hartberg. Delikaten Senf macht mit viel Liebe Fischerauer in Pischelsdorf, die herrlichen Nudeln mit Eiern glückseliger Hühner der Moarhofhechtl in Haufenreith in Passail. Und die Apfeltrüffel der Konditorei Schwindhackl in Weiz – die sind eine Sünde wert