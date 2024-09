Mit dem Nachtzug zu Odysseus

Bevor es an die Küste des Tyrrhenischen Meeres geht, halte ich in Priverno und besuche die im 12. Jahrhundert als Zisterzienserkloster gegründete Abtei Fossanova mit einer der ersten gotischen Kirchen des Landes. Direkt in einer Bucht am Meer bei Gaeta liegt meine Bleibe, das Hotel Summit. In einem früheren Nonneninstitut im benachbarten Formia, dem Hotel Villa Maria Teresa, gibt es ein mediterranes Abendessen, das himmlisch mundet. Später „wiegt“ mich das Meeresrauschen in den Schlaf.