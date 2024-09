Spectacles: Snapchat stellt neue AR-Brille vor

Snap hält an Konzept fest

Der Mitgründer und Chef der Snapchat-Betreibers Snap, Evan Spiegel, betonte bei der Präsentation seiner neuen Brille in Los Angeles, es sei viel natürlicher, durch durchsichtige Gläser auf die Welt zu blicken. Er hält an dem kostspieligen Projekt fest, obwohl Snapchat die Anleger mit abgeschwächtem Wachstum verärgert.