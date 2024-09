Suzuki Swift ist jetzt auch als Allradler zu haben

Konkret heißt er Swift 1.2 Hybrid Allgrip. Das Allradsystem schaltet sich automatisch zu, sobald es einen Verlust der Traktion an der Vorderachse registriert. In diesem Fall wird über eine Viskokupplung Drehmoment an die Hinterräder übertragen, um auf schneebedeckten Straßen oder rutschigem Untergrund für zusätzliche Traktion zu sorgen.