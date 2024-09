Bayern, Real und Co. in Konferenz – ab 21 Uhr LIVE

Finale dahoam

Die Münchner tragen eine imposante Auftaktbilanz ins Heimspiel gegen Dinamo Zagreb. 20 Auftaktsiege in Folge in der nun abgeschafften Gruppenphase stehen zu Buche. Natürlich will Deutschlands Rekordmeister aber vor allem das letzte Spiel gewinnen: Das CL-Finale 2025 steigt am 31. Mai in München.