Peinliche Panne! „Viel Verrücktes gesehen, aber …“

Erst als Albon in der finalen Phase von Q3 bereits aus der Box gefahren war, bemerkte man den Fauxpas und setzte sich sofort per Funk mit dem Fahrer in Verbindung. „Okay, stop! Fahr an die Seite, fahr an die Seite“, war die Aufregung groß. Es folgte ein wildes Hin und Her, bei dem Albon erklärt wurde, was passiert war und wie er nun reagieren solle.