Weißhaidinger bei Diamond-League-Finale am Podest

Am Samstag folgt Vicky Hudson

Am zweiten Finaltag hat Österreich am Samstag mit Europameisterin Victoria Hudson ein zweites heißes Eisen im Feuer in Brüssel. Die Niederösterreicherin hat sich als Gesamt-Fünfte für den Endkampf der sechs weltbesten Speerwerferinnen qualifiziert. Schon im Vorjahr war sie beim Finale der Diamond League in Eugene dabei. Da belegte sie nach der WM in Budapest, wo sie Sensations-Fünfte geworden war, den sechsten Platz. Heuer will sie sich natürlich ein Stück weiter nach vorne arbeiten. „Ein Top-3-Platz wäre mein Traum“, meinte sie. Damit würde sie auch ihre große Enttäuschung von den Spielen in Paris weiter verdrängen. Überraschend war sie dort bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Sie sagt: „Für mich ist das Finale die ideale Gelegenheit, mein wahres Leistungsvermögen zu zeigen.“