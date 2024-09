Achtelfinal-Showdown! Bereit für die Sensation

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23.30 Uhr, live auf ORF Sport+) blüht im WM-Achtelfinale ein ganz heißer Tanz. Österreich prallt im 40.000er-Stadion Atanasio Girardot, das aber nur zu einem kleinen Teil gefüllt sein wird, auf den zweifachen Weltmeister Nordkorea! „Top-Gegner. Extrem laufstark, sehr gut in der Box und beim Umschalten“, weiß Teamchef Markus Hackl. „Aber wir setzen auf unsere Stärken, etwa hohes Pressing und Standards. Bringen wir unser Können auf den Platz und können wir 90 Minuten gehen, dann ist eine Überraschung möglich.“ Übrigens würde im Viertelfinale Brasilien warten, das sich gegen Kamerun mit 3:1 in der Verlängerung durchsetzte.