Späte Läuterung einer Society-Matriarchin

Es war die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. In einem malerischen Schlosspark in Niederösterreich heizte die Sonne unerbittlich auf den Rasen. Das Produktionsteam war beim „Krone“-Setbesuch schwer im Stress, denn die Uhr tickte unerbittlich. Am Mittwoch ging der vorletzte von insgesamt 43 Drehtagen des Krimi-Zweiteilers „Mama ist die Best(i)e“ über die Bühne und das gute Wetter musste genützt werden, bevor die regnerische Sintflut über das Land zog. Während Hauptdarstellerin Adele Neuhauser in die verdiente Mittagspause ging, wehte ein Windstoß das provisorisch aufgestellte Pavillonzelt um – Statisten in Rotkreuz- und Tatortreiniger-Uniformen eilten herbei, um in die Ordnung in voller Montur wiederherzustellen.