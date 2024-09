Kreative sehen sich durch KI in Existenz gefährdet

In den USA habe man das längst erkannt, erinnerte die österreichische Schauspielerin an den monatelangen Kampf der Schauspiel- und Autorengewerkschaft in Hollywood. Ein großer Streitpunkt damals war das Thema Künstliche Intelligenz. „Man hat das Gefühl, dass wir das in Österreich mit unser operettenhaften Gemütlichkeit nicht so ernst nehmen“, so die Künstlerin. Dabei sei die Realität schon längst bei uns angekommen.