Trumps Katzen | Falsche Plakate

Falsche Plakate. Unterdessen sorgten in Österreich gestern Fake-Plakate für Aufregung: In Graz waren Mittwoch früh plötzlich auf offiziellen Plakatstellen auf den ersten Blick echt aussehende Sujets aufgetaucht. Auf den zweiten Blick erzeugten sie große Verwirrung. Auf den dritten großen Ärger. Denn hier wurde vermeintlich für ÖVP und FPÖ geworben – mit Faschismus-Symbolen. „Ein Volk. Ein Kanzler“ etwa oder eine Plakat mit den Konterfeis von Karl Nehammer und Engelbert Dollfuß samt dem austrofaschistischen Kruckenkreuz. Bei Schwarzen wie Blauen zeigte man sich entsetzt, die Werbefirma, auf deren Plakatflächen die Sujets auftauchte, erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt. Ein neuer Tiefpunkt im ohnehin nicht an Tiefen armen Wahlkampf in Österreich.