Sony kündigt PlayStation 5 Pro für November an

Verbesserungen verspricht Sony auch in puncto Raytracing – so soll sich künftig etwa im Rennspiel „Gran Turismo 6“ das eigene Fahrzeug im Lack eines anderen spiegeln können. Die PS5 Pro, die überdies Wi-Fi 7 unterstützt, soll in einigen Spielen auch zusätzliche Effekte erlauben. Cerny führte als Beispiel zusätzliche Animationen für Haut und Haare in „Horizon Forbidden West“ an.