Politiker wirbt für Buch mit Nazi-Parole im Titel

Ein ehemaliger freiheitlicher Wirtschaftskammerfunktionär aus Traun in Oberösterreich postet ungeniert auf seiner Facebook-Seite Fotos mit einem Spruch der SA am Cover und im Inneren. Das Mauthausen Komitee sieht darin einen klaren Fall von Wiederbetätigung und plant, eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu schicken.