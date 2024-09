Achtelfinale! Gegner ist ein „Staats-Programm“

Österreichs U20-Fußballfrauen fordern bei der WM in Kolumbien im Achtelfinale Nordkorea. Die „Volksrepublik“ gehört in der FIFA-Weltrangliste als aktuell Neunter längst zum Spitzenbereich, war in der U20 bereits zweimal Weltmeister. ÖFB-Teamchef Hackl schonte beim 0:2 gegen Japan einige Kräfte.