Erneuter Oranje-Zoff! Weghorst verlässt Training

Koeman hatte den 26-Jährigen aus dem Kader geworfen, da dieser – so die Ansicht des Trainers – nur des Geldes wegen in die Wüste gewechselt sei. Worte, die Bergwijn nicht unkommentiert stehen lassen wollte, er konterte im „Telegraaf“. Bleibt den Niederländern zu wünschen, dass bald Ruhe einkehrt, immerhin steht bereits am Dienstag das Nations-League-Duell mit Deutschland am Programm ...