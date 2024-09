Aus Kader geflogen: Nun kontert Hollands Bergwijn

„Habe genug von so jemandem“

Dass der Trainer das so öffentlich kommuniziert hatte, sorgte bei Bergwijn für Unmut. Gegenüber dem „Telegraaf“ schimpfte er: „Er hätte mich anrufen können, sich meine Sicht anhören können. Jetzt musste ich es aus dem Fernsehen hören. Wie kann er solche Sachen sagen, ohne mit mir zu reden? Ich habe genug von jemandem, der mich in den Medien absichtlich so darstellt.“