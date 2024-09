De Ligt stichelt nach Bayern-Abgang gegen Liga

Fehlstart in Premier League

De Ligt war diesen Sommer für 45 Millionen Euro (plus Boni) vom FC Bayern zu den „Red Devils“ gewechselt. In bislang drei Premier-League-Spielen kam De Ligt jedes Mal zum Einsatz, wenngleich der Start in die Saison nicht nach Wunsch verlief. Mit gerade einmal drei Punkten auf dem Konto liegt Manchester United aktuell auf Rang 14 der Tabelle.