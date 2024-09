Seidl-Doppelpack! Österreich gewinnt gegen Bosnien

Bosnien hatte die erste wirklich gute Chance

Österreich reiste nur noch mit kleinen Hoffnungen in Bosniens Hauptstadt. Ein Sieg sollte her, hielt der im Idealfall nach der EM als Auswahl-Trainer scheidende Gregoritsch fest. Die mit dem vom A-Team abgereisten Samson Baidoo in der Abwehr agierenden Gäste versuchten es in den ersten 20 Minuten mit hohem Pressing, der Erfolg stellte sich nur bedingt ein. Bosnien hatte die erste wirklich gute Chance, Amar Ibrisimovic schoss knapp über die Latte (18.). Seidl versuchte es kurz darauf mit dem Hinterkopf, der Ball ging nur knapp an der Stange vorbei (23.). Eine zwingende Torchance konnten sich die Österreicher, die es oft aus der Distanz versuchten, in der ersten Halbzeit dann nicht mehr herausarbeiten.