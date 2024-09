Zu viel falsch! Austria schießt scharf gegen VAR

Die Wiener Austria spricht sich in der Diskussion um den Video Assistent Referee (VAR) für „Maßnahmen für eine positive Entwicklung“ aus! Diese seien notwendig, „um eine faire Bewertung aller Teams und Spieler gewährleisten zu können“, schrieb der Fußball-Bundesligist in einem Statement. Vorangegangen war dem eine strittige Situation in der vergangenen Runde beim 1:1 der Wiener in Altach.