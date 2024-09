Frühstart: Erntezeit nun in der „heißen“ Phase

Gebietslagen machen einen Unterschied

Und so schaut’s in den heimischen Weinbaugebieten im Detail aus: Im Südosten des Landes, also in der Thermenregion sowie rund um Carnuntum, rechnet der Fachmann mit knapp 20 Prozent weniger Ertrag. Ebenfalls Einbußen von 10 bis 20 Prozent werden im Weinviertel und am Wagram prognostiziert.