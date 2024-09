Friedl rudert zurück: „War aus der Emotion heraus“

Marco Friedl hat am Mittwoch seine Kritik am österreichischen Fußball-Teamchef Ralf Rangnick relativiert. Am vergangenen Samstag hatte der Werder-Bremen-Kapitän noch gemeint, er sei wegen seiner regelmäßigen Nicht-Berücksichtigung für die ÖFB-Auswahl „sauer“, nun sagte er dem „kicker“, dies seien „überzogene Worte aus der Emotion heraus“ gewesen. „Wenn ich eine Einladung bekommen würde, wäre ich ganz sicher der Erste, der hier sofort losfährt, um dabei sein zu dürfen.“