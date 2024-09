Wie Oberösterreich zu mehr Fachkräften kommen soll

Pflegelehrgänge gut besucht

Hattmannsdorfer führt den Umstand auf seine vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufene „Fachkräftestrategie“ zurück, die zu einem Personalzuwachs in der Pflege geführt habe. So konnten in dieser Zeit etwa 200 Stützkräfte (niederschwelliger Einstieg in den Pflegeberuf ohne Vorausbildung) gewonnen werden. Auch die Zahl der Neuanfänger (+36%) und Absolventen (+29%) von Pflegelehrgängen steige konsequent.