100 neue Pflegerinnen im Anflug auf Oberösterreich

Der Einsatz dieser Pflegekräfte in Oberösterreich kann die personelle Not mildern: Seit dem Jahr 2022 sind 91 Pflegerinnen aus Fernost in Oberösterreich eingereist. „75 Frauen sind in den Alten- und Pflegeheimen der Sozialhilfeverbände sowie in der Stiftung Liebenau beschäftigt, sechs Pflegerinnen unterstützen in den Behinderteneinrichtungen der Diakonie und in Hartheim“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).