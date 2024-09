Diese Stars sorgen bei den Paralympics für Staunen

„Ich habe gelernt: Es ist nur eine Einstellung, etwas als unmöglich zu empfinden.“ Sagt Matt Stutzman. Der 33-jährige US-Amerikaner wurde ohne Arme geboren, begeistert nun die Massen bei den Paralympics in Paris – im Bogenschießen. Wo er den Bogen mit dem Fuß schießt, sich in der Champ-de-Mars Arena in beeindruckender Manier die Gold-Medaille holte.