Steirischer Schulstart wird zur finanziellen Last

Kurz vor Schulbeginn hat sich die steirische Arbeiterkammer in den Geschäften umgeschaut: Was kostet ein 19-teiliges Schulstartpaket samt Füllfeder, Tintenkiller und Co.? Die Antwort: Im Fachhandel zwischen 57 und 213 Euro, bei den Ketten zwischen 40 und satten 242 Euro. Im Schnitt ist der Einkauf bei Geschäften wie Pagro und Libro dennoch um etwa 23 Euro billiger. So oder so, für viele Familien wird der Einkauf von Schulmaterial zur finanziellen Last.