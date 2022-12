„Auf dieser Strecke brauchst du richtig Eier“

Bevor auch die Skicrosser in ihre Weihnachtspause gehen, warten im Südtiroler Kanaltal am Mittwoch und Donnerstag noch zwei Rennen. „Das werden wirklich geniale Events“, fiebert der im Gesamtweltcup führende Vorarlberger Mathias Graf dem Doppel in Innichen entgegen. „Die Trainingsläufe hier waren richtig geil, wobei ich gestehen muss, dass ich mich vor der ersten Fahrt fast ein wenig angeschissen habe.“