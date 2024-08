„Hat natürlich auch bei uns Spuren hinterlassen“

„Kronesport“: Am ersten Spieltag gab es für Hoffenheim den ersten Sieg. Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

Florian Grillitsch: Wir haben uns kein tabellarisches Ziel gesetzt, sondern wollten in der Vorbereitung auf die neue Saison vor allem gut arbeiten und uns trotz der Unruhen im Verein auf uns fokussieren. Jetzt sind wir sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga mit einem Sieg gestartet, was absolut super ist. Aber die Dreifachbelastung in dieser Saison wird definitiv herausfordernd sein. Wir haben jetzt jedoch noch ein paar neue Spieler dazu bekommen, die sich sicherlich schnell bei uns integrieren werden, sodass es am Ende für uns bestimmt eine erfolgreiche Spielzeit werden wird.