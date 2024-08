Darazs zornig und enttäuscht wegen „depperten Tor“

Valon Berisha (LASK-Spieler): „Es ist hart, wir investieren so viel und machen ein geiles Spiel. Wir waren in beiden Spielen das bessere Team. Es ist schwer, das zu verarbeiten. Wir wollten so sehr in die Europa League. Wir müssen davon lernen, aber es ist sehr schmerzhaft. Das ist Fußball, wir müssen es akzeptieren und wenigstens spielen wir international. Morgen müssen wir aufstehen und nach vorne blicken.“