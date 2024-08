Liebes-Aus! F1-Pilot Norris trennt sich von Model

Und auch Norris hatte am Wochenende beim Formel-1-Rennen in Zandvoort, das er übrigens gewinnen konnte, das Liebes-Aus indirekt bestätigt. Auf die Frage, ob er in Zukunft einen Hund haben möchte, meinte er: „Wenn ich das will, brauche ich eine Freundin, und die habe ich nicht.“