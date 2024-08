Kein Volksfest daheim – „Kleine“ müssen fliehen

Steigen die Fußballfeste, die prinzipiell von 17. bis 19. September geplant sind, daheim? Nein. Weil mögliche ORF-Livespiele ein dementsprechend gutes Flutlicht verlangen. „Wir spielen in Stockerau, der Platz ist für die 2. Liga zugelassen – und die Miete im Vergleich zu Wien viel billiger“, so Zeisel über den aktuellen NÖ-Landesligisten, der 1991 den Cup gewann und nun von Austria-Legende Andi Ogris trainiert wird. Ogris und Viktoria-Coach Toni Polster – das passt ja! „Hat aber mehr damit zu tun, dass ich mit den dortigen Präsidenten befreundet bin“, so Zeisel. „Ich bin ihnen für ihr Entgegenkommen sehr dankbar – so soll’s im Fußball auch sein. Jetzt wollen wir die Hütte vollkriegen.“