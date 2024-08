Ex-Teamchef tot: Emotionale Botschaft von Beckham

„Ich werde dir für immer dankbar sein, dass du mich zu deinem Kapitän gemacht hast, ich werde diese letzten Erinnerungen an diesen Tag mit dir und deiner Familie für immer festhalten“, so der Weltstar. Als erster Ausländer überhaupt durfte Eriksson die Fußball-Nationalmannschaft von England coachen, die der Schwede bei der WM 2002, der EM 2004 sowie der WM in Deutschland 2006 jeweils ins Viertelfinale führte.