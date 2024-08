„Fahrlässig!“ Großer Frust bei Rapid nach Klatsche

Von der „größtmöglichen Herausforderung“ hatte Rapids Trainer Klauß gesprochen. Weil es nach dem 1:2 in Braga via Porto und Wien weiter nach Linz ging, man 68 Stunden nach dem Europacup-Fight in der Stahlstadt wieder bereit sein sollte. Eine Spiel-Verschiebung – die etwa Salzburg beantragte – zwischen den Play-off-Duellen hatte Rapid abgelehnt. Man sei im Rhythmus, wolle alle drei Tage spielen. Naja …