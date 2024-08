Zweiter Streich von Van Aert, Gall im Hauptfeld

Van Aert setzte sich nach dem finalen Anstieg auf den Alto del 14% durch. Er stand somit in den bisherigen sieben Teilstücken gleich fünfmal auf dem Podium. Van Aert führt auch die Punktewertung an. Geprägt war die Etappe von einigen Attacken, wobei Red-Bull-Kapitän Primoz Roglic (18.) mit seiner Mannschaft vergeblich versuchte, Boden auf O‘Connor (17.) gut zu machen. Der dreifache Vuelta-Sieger aus Slowenien liegt nun 4:45 Minuten hinter dem am Donnerstag nach einer Solofahrt erfolgreichen Australier.