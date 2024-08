Indiens Modi umarmte Putin und Selenskyj

Wie der Krieg seiner Meinung nach beendet werden soll, sagte Modi bei seinem Besuch in der Ukraine nicht. Der 73-Jährige traf sich mit Selenskyj an einem Erinnerungsort für die toten Kinder der Ukraine. Dabei legte er in einer ehemaligen Kapelle eine Puppe nieder. „Konflikte sind für Kinder besonders zerstörerisch“, schrieb Modi auf der Plattform X. Er denke auch an die Familien der Toten und wünsche ihnen Kraft in ihrer Trauer.