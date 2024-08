„80 Plus“: Ein Hauch von „Thelma und Louise“

Christine Ostermayer verkörpert die disziplinierte Helene, eine ehemalige Theaterdiva, die sich bereits einen Platz in einer Sterbeklinik in der Schweiz organisiert hat. Margarethe Tiesel spielt Toni, eine lebenslustige Hausmeisterin, die gerne raucht und trinkt. Als Helenes Neffe sich weigert, sie in die Klinik zu bringen, entschließen sich die beiden Frauen, gemeinsam in einem eleganten Jaguar Richtung Westen aufzubrechen.