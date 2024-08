Paragleiter stürzt auf Dach von Hotel – bewusstlos

Schrecklicher Flugunfall am Mittwoch im Tiroler Stubaital: Ein Paragleiter verlor offenbar zu schnell an Höhe, stürzte auf ein Hoteldach und krachte dann noch gegen den Kamin. Der Besitzer fand den Piloten regungslos am Dach liegend vor. Die Feuerwehr barg den Verletzten, der dann mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen wurde.