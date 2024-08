Ruhen wie Maria Theresia im Schloss Drosendorf

Wir tasten uns behutsam weiter in die Geschichte vor! Der alte Holzboden knarzt geheimnisvoll, und auch die alten Truhen samt anderem wertvollen Mobiliar aus barocker und noch früherer Zeit knarren so, als lebte noch der Geist der Ahnen im Nussholz. „Wir bieten 21 lichtdurchflutete und freundliche Zimmer mit historischen Stuckdecken und Parkettböden, alle indes mit zeitgemäßem Komfort, zum Rückzug vom Alltag“, versichert der sympathische Hüter des Schlosses, ein tadelloser Adeliger von altem Schrot und Korn, den vor allem seine feste Handschlagqualität auszeichnet. Seit geraumer Zeit — in der Ewigkeit allerdings doch nur ein Wimpernschlag der Geschichte – wird die Felsenfestung behutsam wach geküsst. „Was früher nur gekrönten Häuptern vorbehalten war, können jetzt auch unsere Gäste tun, nämlich für eine Nacht – zu moderaten Preisen – wie Maria Theresia ihr Haupt zur Ruhe betten.