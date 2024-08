Turbulenter Polit-Herbst steht in Salzburg bevor

Bürgerbefragung zum Milliardenprojekt S-Link

Bereits am Freitag startet der Wahlkampf zur Nationalratswahl am 29. September so richtig. Da besucht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Salzburg. Am Samstag folgt dann FPÖ-Parteichef und Spitzenkandidat Herbert Kickl.