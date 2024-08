„Der Kauf der Au war für uns alternativlos“

Die Sozialdemokraten wollen aber noch weiter gehen und sowohl beim Bund als auch bei der EU nachhaken, ob die von dort erhaltenen Gelder auch zweckmäßig eingesetzt wurden und werden. Außerdem will man nach der Sondersitzung noch einen Untersuchungsausschuss zum Thema starten. Jede Partei hat in der Gesetzgebungsperiode einmal die Möglichkeit dazu. Seit dem Jahr 2000 gab es in Salzburg drei U-Ausschüsse. Der letzte zum Finanzskandal 2013.