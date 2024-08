Boston: Eine Stadt zum Verlieben

Ja, ich war schon in New York und San Francisco. Rom, Paris oder Berlin kenne ich auch. Das ist aber eine Liebeserklärung an Boston, eine notorisch unterschätzte Metropole. Sie ist Österreich jetzt etwas näher gerückt - die AUA fliegt bis zu sechsmal pro Woche nonstop von Wien aus in die Hauptstadt des US-Bundesstaates Massachusetts.