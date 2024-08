Hirscher: „Ich habe einige Bestzeiten erzielt …“

„Sölden ist sehr weit weg ...“

Der achtfache Gesamtweltcup-Sieger hat keinen Zeitdruck, seitdem klar ist, dass er für einen Weltcup-Startplatz schon Ende Oktober in Sölden dank einer Wildcard keine Punkte im Vorfeld holen muss. Auch wenn Hirscher am Mittwoch Gedanken an einen Start im Ötztal verneinte. „Sölden ist sehr weit weg und steht im Moment überhaupt nicht in meinen Überlegungen.“