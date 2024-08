Spatenstich für neue TSMC-Chipfabrik in Dresden

Die Investition von ESMC soll die Neuausrichtung der EU hinsichtlich der Halbleiterproduktion beflügeln. Sie will den europäischen Anteil am Chip-Weltmarkt von derzeit zehn Prozent verdoppeln – und nimmt dafür auch große Summen in die Hand. Alleine die neue Fabrik in Dresden wird mit fünf Milliarden Euro gefördert.