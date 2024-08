Neue Methode soll noch kleinere Chips ermöglichen

Mit einer neuen Technik können Mikrochips noch dichter mit Schaltkreisen bestückt werden. Die Forschenden des Schweizer Paul Scherrer Instituts (PSI) in Villigen (Kanton Aargau), die diese Technik entwickelt haben, wollen damit die Verkleinerung von Computerchips weiter vorantreiben. Die Miniaturisierung mache Rechner immer kleiner und gleichzeitig leistungsfähiger, teilte das PSI am Dienstag mit. So würden Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz und 5G erst ermöglicht.